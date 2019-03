Matthjis De Ligt sarà uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo. Il difensore centrale dell’Ajax, corteggiato da Juventus, Barcellona e non solo, ha parlato ai media olandesi direttamente dal ritiro della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni: “Riguardo al mio futuro, parlerò la prossima settimana. Se ho deciso qualcosa? Per il momento no, ma presto ne riparleremo”.

Foto: ad.nl