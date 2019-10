De Ligt ancora non va: doppio svarione con l’Olanda. Il video

Serata dal sapore dolceamaro per per Matthjis De Ligt. Stasera, nella gara tra l’Olanda e l’Irlanda del Nord (vinta 3-1 dagli Oranje), il difensore della Juve è diventato il più giovane di sempre a raggiungere 20 partite con la maglia della sua Nazionale. Partita, però, segnata da un doppio grave svarione in occasione del gol avversario: prima De Ligt ha svirgolato goffamente un cross proveniente dalla fascia, poi sul traversone successivo si è completamente perso Magennis, autore del momentaneo vantaggio ospite. Di seguito il video:

2 pieces of poor defending from De Ligt gives Northern Ireland a shock lead against Netherlands #TBGPOD pic.twitter.com/MOWMJbo6gD — The Beautiful Game Podcast (@Podcast_TBG) October 10, 2019

