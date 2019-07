De Ligt: “Alla Juve per provare a vincere tutto, qui anche per Sarri. Su Ronaldo e la Champions…”

Matthijs De Ligt si presenta. Il neo acquisto della Juve ha parlato in conferenza stampa direttamente dall’Allianz Stadium, ecco le sue dichiarazioni.

Sei considerato un fuoriclasse, ma hai solo 19 anni: quanto conta esserlo nella testa?

“Dall’esperienza con l’Ajax, ho giocato tanti minuti sul campo, ho molta esperienza, ma voglio imparare ulteriormente dagli altri perché ho appena iniziato rispetto a loro”.

Le tue sensazioni in questi primi giorni di Juve

“E’ un grande passo, il primo fuori dall’Olanda e mi devo abituare. Spero di ripagare il grande affetto dei tifosi”.

Come è andata con Ronaldo in Nations League?

“In quel momento stavo cercando di capire cosa volevo fare dopo l’estate. Ma volevo aspettare. In quel momento ero sicuro che sarebbe stata la Juve. Ma vedere uno grande come Ronaldo a chidermi di venire qui è stato un grande complimento, ma non ha fatto la differenza”.

Quando ha deciso?

“Ci ho pensato molto, avevo deciso di aspettare la fine delle vacanze ma l’idea era quella. La decisione l’ho presa dopo la prima finale giocata con l’Ajax l’anno scorso. In molti parlano di me, voglio dare il meglio di me”.

Ha sentito Sarri prima del trasferimento?

“Sì, ci siamo sentiti brevemente per iniziare a conoscerci. Lui è uno dei motivi per cui ho scelto la Juventus, mi piace il suo modo di allenare e in tanti parlano benissimo del mister”.

Da bambino con la maglia della Juventus?

“Da piccolo mi piaceva molto Fabio Cannavaro e per questo avevo la maglia bianconera. Sono fan della Juve fin da quando ero bambino”.

La Champions manca da tempo. Le hanno detto che sarebbe importante vincerla?

“Vogliamo vincere tutto, abbiamo quattro obiettivi, campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Ci proveremo”.

Perché ha scelto la Juve ne non Barcellona o PSG?

“Come ho detto è stato un processo lungo, mi stavo guardando interno. L’Italia ha una grande tradizione per i difensori. Per me è una grande sfida, la Juve poi mi ha fatto vedere di credere molto in me e mi hanno voluto fortemente”.

Quanto pesa il prezzo che la Juve ha pagato?

“La pressione è normale nel calcio, quando un club ti acquista per così tanti soldi è normale. Voglio gestire la pressione, voglio lavorare, poi vedremo sul campo. Per me comunque non è un problema”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“La cosa più importante è riuscire ad adattarmi il prima possibile. Poi è chiaro, ogni giocatore vuole giocare il più possibile. Voglio migliorare e provare a vincere tutto”.

Foto: Youtube ufficiale Juve