De Ligt: “Alex Sandro ha fatto molto bene. Testa al Villarreal, senza preoccupazione”

Ai microfoni di Dazn Matthijs De Ligt ha parlato dopo Juve-Torino: “Il derby è sempre una partita molto importante per la città, per i tifosi. Si vuole vincere sempre. Alex Sandro ha fatto molto bene. Adesso abbiamo tre giocatori centrali infortunati, oltre a Danilo che oggi era squalificato e Alex ha risposto bene secondo me. Gol? Sono andato con tanta forza e voglia di fare gol su un bel pallone di Cuadrado. Danilo ne aveva fatto uno simile l’altra settimana e anche io devo fare così, me lo ha chiesto anche Allegri in settimana. È stata una partita strana, il Torino a sinistra attaccava con quattro uomini mentre noi eravamo in tre. In qualche momento c’è bisogno di uscire. Champions? Non siamo preoccupati, abbiamo una squadra forte con giocatori che hanno tante qualità e anche oggi si è visto da parte di chi non gioca tanto. Pensiamo a chi sarà pronto per martedì senza preoccupazione. Io capitano? No qui c’è la regola che lo fa chi gioca più partite. Ho bisogno di fare qualche altra partita in più”.

FOTO: Instagram De Ligt