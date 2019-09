De Ligt a casa Joao Felix: sfida da Champions tra le stelle del futuro

Il big match di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus è una sfida nella sfida tra due dei più grandi prospetti (ma già affermati) del calcio mondiale: Joao Felix e Matthijs De Ligt. Il portoghese, costato

ai Colchoneros 126 milioni di euro, è reduce da un precampionato da urlo e un avvio di stagione tutto sommato positivo, con un gol e un assist realizzati nei primi 297′ minuti disputati in Liga alla corte di Simeone. De Ligt ha invece lasciato l’Ajax per circa 75 milioni diventando il difensore più caro nella storia della Vecchia Signora. Entrambi classe 1999, entrambi sono considerati i campioni del futuro, ma nonostante la giovane età vantano già un curriculum europeo mica da poco. Il difensore olandese nella passata stagione si è reso protagonista con la maglia dell’Ajax, sfiorando la finale di Champions dopo una cavalcata pazzesca. Il portoghese ha invece brillato in Europa League con la maglia del Benfica, timbrando il tabellino dei marcatori 3 volte (addirittura 20 i gol totali in stagione). Al Wanda Metropolitano saranno uno di fronte all’altro, con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di continuare a stupire il mondo.

Foto: Twitter ufficiale Champions League