De Leo: “Mai utilizzato un alibi. Sarà un’opportunità per dimostrare quanto la squadra sia fedele ai principi”

Il vice allenatore del Bologna Emilio De Leo – alla vigilia della sfida contro l’Udinese – ha parlato nella consueta conferenza stampa. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“L’Udinese è brava a compattarsi e a ripartire, hanno grandi doti. Sappiamo cosa ci aspetterà ma vogliamo mettere in campo le nostre qualità riscattando le recenti sconfitte. I bianconeri verranno a giocare la gara con la solita determinazione e la solita aggressività, con la bravura nel giocare in ripartenza. Mihajlovic stesso ha sottolineato che ci vorrà tanto carattere e tanto cuore. Non abbiamo mai utilizzato un alibi e non lo faremo oggi, anzi, dev’essere un’opportunità per far vedere quanto questa squadra sia fedele ai principi. Non abbiamo la necessità di effettuare grandi modifiche. All’interno del nostro spartito chi partirà dal primo minuto dovrà applicarsi, ma non ci snatureremo. Formazione. Potremmo utilizzare anche Corbo o Juwara dal primo minuto. Inoltre potremmo responsabilizzare qualche ragazzo della Primavera: come sempre non darò la formazione”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna