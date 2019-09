De Leo: “La Roma è una grande squadra. Dovremo essere resilienti e spavaldi”

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Roma, in conferenza stampa parlano Emilio De Leo e Miroslav Tanjga, assistenti di Sinisa Mihajlovic. Queste le dichiarazioni di De Leo: “Credo che la partita di Brescia serva per crescere. Un processo che è iniziato a gennaio dell’anno scorso e sta proseguendo. Per me è importante dare un cambio di marcia quando le cose non vanno bene. La Roma è una squadra di grandi qualità, hanno un allenatore di stampo internazionale, hanno voglia di dominare la partita e non hanno paura di difendere in spazi ampi. Come ha detto Mihajlovic in settimana, dovremo difendere bene ed essere resilienti, saper soffrire ed essere compatti. Stiamo mettendo in mostra qualità offensive e puntiamo a fare una grande partita. La leggerezza non ci deve mai mancare. La squadra deve essere spavalda in modo sano e magari incosciente, ma sempre concentrata. Per un gruppo giovane e coraggioso la spavalderia non deve mai mancare. Non vi dirò chi giocherà da centravanti. In difesa Bani e Denswil ci sono, poi avremo nei prossimi giorni anche Danilo. L’assetto con Soriano in mediana e quattro punte lo possiamo usare quando dobbiamo recuperare. Dobbiamo avere umiltà ed equilibrio tattico e così saremmo fin troppo spavaldi e sprovveduti. Non mi va di promettere che ci sarà spazio per Skov Olsen, di gara in gara mettiamo la formazione che secondo noi ci dà più garanzie. Inevitabilmente ci saranno delle alternanze, ma non sono programmate“. Queste invece le parole di Miroslav Tanjga: “Ogni partita fa storia a sé. Noi anche contro la Roma cercheremo di tenere vivo il pallino del gioco e di seguire i nostri principi fondamentali. La scorsa partita è iniziata male. Siamo stati fortunati a rimanere in 11 contro 10 e la squadra anche per questo ha cambiato totalmente registro. Siamo stati molto più aggressivi e reattivi. Tutte le squadre di A sono di buon livello, anche quelle che abbiamo affrontato. Non abbiamo paura nello sfidare la Roma, siamo convinti del nostro livello di gioco. Abbiamo possibilità di vincere anche grazie all’apporto del pubblico“.

Foto: twitter Bologna