De Leo: “La Roma è una delle migliori, Mourinho ha la mentalità vincente”

Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic nel Bologna, ha parlato in conferenza stampa: “Speriamo che il mister riesca a rientrare lo aspettiamo a braccia aperte, non vediamo l’ora che rientri. Un obiettivo concreto per il finale? No, perchè in primis portano male. Noi avevamo l’esigenza di recuperare un po’ di credito e di prestazioni, dovevamo continuare a valorizzare il nostro gruppo anche con la continuità dei risultati. Questo è il focus che ci teniamo. Ogni gara è importante, vedremo alla fine quanti punti riusciremo ad ottenere.

La Roma? Faremo sempre lo stesso tipo di gara, giocando a viso aperto, penso che al Roma sia una delle migliori del nostro campionato, è una squadra che ha acquisito grande mentalità. Dovremo restare fino all’ultimo minuto con la testa nella partita, restando corti e compatti, consapevoli di poter fare male a loro anche in ripartenza. Non pensiamo ad una Roma distratta, hanno un allenatore con una mentalità vincente, non ci sono dubbi ed equivoci da questo punto di vista. L’allenatore incide in questi casi, infondendo fiducia a tutti gli elementi del gruppo quotidianamente“.

Foto: Twitter Bologna