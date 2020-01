De Leo: “Battere il Brescia per trovare continuità, Mihajlovic ci ha chiesto aggressività. Dzemaili va in Cina”

Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic al Bologna, è intervenuto in conferenza stampa ala vigilia del match di campionato contro il Brescia: “Non mi piace caricare troppo i singoli impegni, l’importante è uscire dal campo con la consapevolezza di aver giocato al meglio. Domani vogliamo vincere per fare qualcosa in più in casa e dare continuità a quanto fatto a Ferrara. Dobbiamo migliorare ancora tanti aspetti. È positivo che stiamo riuscendo ad inserire i più giovani“.

Sul Brescia

“Sono organizzati e determinati, è una squadra che gioca bene, le trame sono spesso efficaci. Dovremo essere bravi a rimanere stretti e compatti, capaci di uscire rapidamente e portare il pallone nelle zone dove abbiamo le maggiori qualità individuali. E prestare molta attenzione alle seconde palle”.

La difesa

“La società sa quali sono le nostre mancanze ed esigenze ma ragioniamo sempre sul medio-lungo termine. In difesa contiamo di recuperare i giocatori che sono infortunati. Credo che stiamo lavorando con qualità e fiducia, c’è una bella empatia con la piazza ed è una soddisfazione per noi”.

Il messaggio di Sinisa

“Ci ha detto di cercare di fare la nostra partita sin dal primo minuto. Abbiamo dimostrato che possiamo anche reagire però è importante partire subito forte e aggredire la partita. In generale in questo periodo ce l’abbiamo messa tutta, mettendo in primo piano gli interessi della società e permettendo al nostro allenatore di proseguire nelle sue cure con grande tranquillità. I ragazzi sono stati molto professionali”.

Dzemaili

“A nome di tutto lo staff voglio ringraziare Dzemaili in partenza per la Cina. Si è sempre messo a disposizione del mister e dello staff tecnico. Ci ha dato un grande contributo tecnico e umano, ci ha dato una grossa mano dal ritiro in poi. Ringrazio Blerim e gli faccio un grande in bocca al lupo”.

