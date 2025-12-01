De Laurentis: “Il Napoli è più forte dell’anno scorso. La sconfitta a Bologna ci sta, è stato minimizzato il valore degli avversari”

01/12/2025 | 20:52:33

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio Italiano.

Queste le sue parole: “Tutti fanno domande poco pertinenti. Se una squadra ha molti infortuni, è chiaro che possa esserci un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, e ci possono essere partite non affrontate come si dovrebbe. E poi viene minimizzato il Bologna, che è una grande squadra con un grande allenatore. Mi ricordo quando ci batté ai tempi dello Spezia: andai a fargli i complimenti. Aveva sconfitto una squadra forte come la nostra, significa che è capace. Lo stimo molto, sta facendo un bel percorso.”

Il Napoli? “Sono convinto che questa squadra sia forte, anzi più forte rispetto allo scorso anno. Bisogna avere la possibilità di sperimentare i giocatori nuovi e farli affezionare alla nostra maglia. Questi infortuni hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro qualità. Sono convinto che faremo un grandissimo campionato, ma siamo in venti e bisogna rispettare le altre squadre.”

Qual è stato più emozionante tra i due scudetti? “L’emozione non ha momenti precisi: la vivi nel momento stesso. L’amore è un motore straordinario e perfetto, e proprio per questo pochi sanno davvero valutarlo. Ci vuole grande rispetto e spirito di sacrificio nel lavoro, soprattutto se lo fai con quell’amore di cui parlavo.”

Neres? “Lo scorso anno avevamo una sola competizione, era difficile far emergere le qualità di tutti i giocatori. Quest’anno ne abbiamo quattro: tutti, giocando molto di più, possono mettere in mostra le loro qualità. Neres ha già fatto tre gol, mentre l’anno scorso ne aveva fatti due in tutto il campionato.”

