De Laurentiis: “Vogliamo costruire lo stadio e il centro sportivo. Dobbiamo dare stabilità per competere con le big”

06/07/2026 | 15:47:07

De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione della maglia del centenario del Napoli: “Siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions, celebrando due scudetti e restando in Europa in 16 delle ultime 17 stagioni, diventando una delle realtà più riconosciute del calcio europeo. Il mio orgoglio più grande è stato rispettare il valore di questo club. Rendendolo competitivo, ma sostenibile. Questo va sottolineato anche per il futuro. Sono stato negli Stati Uniti e sono rimasto sorpreso dagli stadi in cui ho visto le partite dal vivo. Dalla sicurezza ai parcheggi, tutto è andato per il meglio. Pensando al Napoli, dovremmo trovare delle soluzioni che possano dare stabilità e forza anche al nostro club. Se non punteremo su questo aspetto, non avremo introiti necessari per essere competitivi con le squadre del Nord: Inter, Milan e Juventus fatturano molto di più. Il Napoli, come diceva il buon Conte, deve fatica’, ma poi ci vogliono le strutture. L’obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di costruire lo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita”.

Foto: Instagram Napoli