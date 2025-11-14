De Laurentiis tuona: “I giocatori li pago io. Poi si rompono in Nazionale. Il sistema va cambiato”

14/11/2025 | 20:15:12

Aurelio De Laurentiis torna a parlare e tuona contro le Nazionali. Il presidente del Napoli, intervenuto telefonicamente al Centro Congressi della Federico II durante l’edizione speciale di Motore Italia – America’s Cup ha toccato una lunga serie di temi: dal rapporto con le Nazionali con tema caldo dopo gli ultimi infortuni che hanno colpito Rahmani e Anguissa: “Presto i miei giocatori e poi me li ritrovo rotti. Rrahmani è tornato rotto, Anguissa pure. Così non si può andare avanti. Bisogna ridurre squadre e partite, evitare continue soste e concentrare gli impegni internazionali in un periodo definito. I giocatori sono dipendenti dei club e chi paga gli stipendi dovrebbe avere voce in capitolo. Propongo un indennizzo obbligatorio e di una finestra straordinaria di mercato per rimediare ai danni”.

Foto: sito Napoli