De Laurentiis sul rinnovo di Insigne: “Se pensa che il suo percorso qua sia finito, ce ne faremo una ragione”

Aurelio De Laurentiis ha parlato del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Il presidente del Napoli ha parlato a margine dell’iniziativa Race of the Cure: “Insigne va bene, si parla, si discute. Non dipende da noi. Nella mia vita, nel cinema come nel calcio, non ho mai forzato la mano. Lascio democraticamente decidere gli altri sul loro futuro. Quindi se Insigne deciderà che la sua carriera dovrà chiudersi a Napoli lo accoglieremo a braccia aperte. Se invece il ragazzo dovesse decidere che la sua esperienza al Napoli dovrà terminare, ce ne faremo una ragione, lui per primo”.

Foto: Twitter Napoli