De Laurentiis sul futuro di Insigne: “Il rinnovo dipende da lui. Se si è stancato e vuole girare l’Europa sarà una decisione sua”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica ‘Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport’, si è soffermato anche sul futuro di Lorenzo Insigne, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Ecco le sue parole: “È un prodotto del vivaio. Santoro, che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa. Dipende da lui, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra”.

FOTO: sscnapoli.com