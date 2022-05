De Laurentiis su Spalletti: “Allenatore formidabile e uomo serio. Anche stavolta non ho sbagliato”

In occasione della consegna di una copia in miniatura di Diego Armando Maradona, al primo cittadino di Napoli ovvero Manfredi ha parlato Aurelio De Laurentiis che si è soffermato su Spalletti: “L’allenatore è un dipendente di altissimo livello, non l’ho preso qui per fare bubù-settete, l’ho preso perché era il signor Spalletti, ha un contratto e ho sempre dichiarato di essere un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per il terzo. Spalletti sta lì. Si è fatto una casa? No. È lui che deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima: se si tingerà di azzurro, non ne potrà fare a meno. Lasciamolo lavorare e ambientare: io per otto mesi non ho rilasciato interviste, anche per me c’era la necessità di conoscere l’allenatore e l’uomo. E secondo me l’allenatore è formidabile e l’uomo è serio, due cose che mi fanno dire che anche questa volta ho fatto centro”.

Foto: Spalletti-de-laurentiis-twitter-napoli