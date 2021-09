De Laurentiis su Spalletti: “L’ho scelto perchè è un uomo ordinato, diligente e fermo”

Nel corso della sua intervista a Dazn, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato in merito alla scelta e al rapporto con Luciano Spalletti.

Queste le sue parole: “Spalletti l’ho scelto perché è un uomo molto ordinato, diligente, non in positivo ma che gestisce le cose con fermezza, come piace a me. Finora non ho nulla da eccepire. E’ una persona con cui si può parlare, che non si offende per qualunque chiarimento si chieda. Non ha fantasmi nel suo ego, è un uomo felice, appagato, come altri non sono”.

Foto: Twitter Napoli