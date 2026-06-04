De Laurentiis: “Su Lukaku e De Bruyne vedremo cosa ne penserà il nuovo allenatore”

04/06/2026 | 17:02:49

De Laurentiis nella dichiarazioni lasciate per presentare il ritiro estivo, oltre il tema caldo del nuovo mister, ha parlato di Lukaku e De Bruyne: “Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l’allenatore nuovo”. Riguardo un loro possibile addio, ADL, come suo solito, non si è mostrato preoccupato: “Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? E’ pieno di calciatori nel mondo”.

Foto: Instagram Napoli