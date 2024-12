De Laurentiis su Di Lorenzo: “È ripartito alla grande, sa di avere in mano il bastone del comando”

Durante la lunga intervista concessa a Radio CRC, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato anche di Giovanni Di Lorenzo: “Gli auguri anche al nostro capitano Di Lorenzo, è ripartito alla grande, ha una famiglia straordinaria e prego il capitano di portarli a tutto lo spogliatoio, tutti gli altri calciatori e le loro famiglia. Lui sa avere in mano il bastone del comando. Auguri anche al reparto tecnico, medico, tutti coloro che si occupano del reparto sportivo e chi collabora con la società. Dopodiché mi restano coloro che sono quelli per cui lavoriamo, i tifosi, milioni in Italia e nel mondo, li ringrazio. Ragazzi, noi siamo forti, possono dire ciò che vogliono, ma noi napoletani abbiamo una marcia in più. Vengo da famiglia napoletana, eccellenza mondiale nel cinema e posso affermarlo”.

Foto: Instagram Napoli