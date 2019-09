De Laurentiis: “Caso spogliatoi? Lamentele vecchie di 15 anni, io li avrei rifatti in due settimane”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sul recente caso degli spogliatoi del San Paolo: “Non sono polemiche quelle sugli spogliatoi, bensì lamentele che sto esternando da 15 anni. Pur non potendo sostituirmi al Comune nel fare i lavori, io per 15 anni ho continuato a fare manutenzione di parti dello stadio, tipo per i tornelli. Li pagammo noi, e me li hanno rimborsati dopo circa 9 anni, senza neanche saldare il conto totale. Lo Stato si svegli. Adesso c’è un commissario, e il problema è quello dei soldi dati dall’UE alla Regione. Al Comune hanno avuto tre mesi per fare degli spogliatoi… Mi avessero chiamato, ci avrei messo due settimane, e ancora oggi li aiutiamo mentre loro ci dicono di farlo di nascosto”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli