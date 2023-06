De Laurentiis spiega: “Dovevo trovare un allenatore che avesse fatto strike col 4-3-3. Garcia il nome giusto”

È il Garcia Day. Intervenuto in conferenza stampa, ha preso parola anche il presidente Aurelio De Laurentiis spiegando la scelta di affidare la panchina a Rudi Garcia: “Dal 5 giugno ho iniziato a pensare all’allenatore per undici giorni. Ho iniziato a vedere e selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Molti avevano 4-2-3-1, 3-4-3 o 4-4-2. Per me era fondamentale mantenere l’assetto attuale, dovevo trovare un allenatore che avesse fatto strike con il 4-3-3. Guardando ciò che ha fatto Rudi a Roma in Serie A e a Lione in Champions League ho pensato che fosse quello giusto per il nostro caso”.

Foto: Instagram Napoli