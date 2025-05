De Laurentiis: “Spero sia l’inizio di un ciclo. Conte resta? Mai dire mai, mi piacerebbe vederlo all’opera in Champions”

23/05/2025 | 23:47:38

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dello scudetto.

Queste le sue parole: “Come mi sento? Adesso molto leggero. Dure 4 è un bel numero, non è facile e speriamo sia l’inizio di una continuità che dal nord cerchiamo di portare al sud”.

2 negli ultimi 3 anni: “Non era facile, ma quando ho conosciuto Conte mi ha subito colpito la sua mentalità. A novembre ho cercato di portarlo subito, ma lui mi ha detto di venire a giugno per fare qualcosa di importante. Ci è riuscito, complimenti”.

Conte resta? “Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non vanno obbligati pur avendo contratti di ferro. Napoli è Napoli e va rispettata: se lui si vuole mettere a disposizione ben venga, mi piacerebbe vederlo all’opera anche con la Champions”.

La sua impresa migliore? “Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale, sono 15 anni che andiamo in Europa. I bambini che prima non esistevano al seguito del Napoli, oggi indossano i nostri colori e ne vado fiero”.

Manca poco a mezzanotte: compleanno indimenticabile: “Visto cosa sono stati capaci di regalarmi per il mio 76esimo compleanno? Napoli è una città che ti regala sempre il massimo della vita, bisogna saperla cogliere. Anche quando c’è disperazione, i napoletani riescono sempre ad uscirne vincenti”.

L’ultimo regalo può essere De Bruyne? “Non cominciamo a fare domanda indiscrete, stiamo lavorando a una squadra più competitiva senza togliere nulla a quelli di quest’anno. Ne aggiungeremo tanti e forti”.

Foto: Instagram Napoli