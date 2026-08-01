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De Laurentiis sogna in grande: “Al mio ciclo manca solo la Champions, vedremo se Allegri ce la porterà”

01/08/2026 | 11:51:51

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in un’intervista alla RAI, ammette un suo grande sogno, ancora custodito nel cassetto: “In 22 anni di calcio ho sempre indovina quello che sarebbe successo. Al mio ciclo manca la Champions League, chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi. Soprattutto se sei il Napoli, che è l’unica squadra italiana ad aver giocato in Europa per sedici stagioni consecutive. Sono stati 22 anni di successi, per completarli manca solo la vittoria della Champions”.

Foto: X Napoli