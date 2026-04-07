De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare ad allenare la Nazionale, accetterei. Ma ho dei dubbi”

07/04/2026 | 11:30:25

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ha parlato a Calcio Napoli 24 sul futuro in panchina di Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Che ne pensi di questa stagione? Abbiamo avuto tantissimi infortuni, 11-12 giocatori infortunati. Solo ora stiamo recuperando giocatori importanti ma nonostante ciò abbiamo ancora diversi giocatori fuori. Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, probabilmente avremmo rivinto lo scudetto e quindi il quinto. Ma mai dire mai, e abbiamo anche il prossimo anno”.

Su Conte: “Il futuro di Conte? Se Conte mi chiedesse di andare ad allenare la Nazionale, accetterei. Ma ho dei dubbi che lo farà”.

Foto: sito Napoli