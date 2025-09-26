De Laurentiis: “Scudetto? Stiamo già girando il nuovo film, ci sarà anche De Bruyne”

26/09/2025 | 20:10:56

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al Cinema Metropolitan durante la presentazione del film Ag4ain: “Stiamo già girando le scene di questa stagione, ci sarà un prosieguo ed è partito tutto dalla firma di De Bruyne e l’arrivo dei nuovi calciatori. Con l’inserimento della Champions sarà chiaramente più articolato, vogliamo provare a fare qualcosa di diverso andando anche negli spogliatoi degli altri, sia in Italia che in Champions, visto che non ci faranno fare queste scene potremmo anche inventarle. Magari andando nello spogliatoio degli altri e dire ‘ve la state facendo sotto?”.

Foto: X De Laurentiis