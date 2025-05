De Laurentiis: “Scudetto al Napoli? La palla va dove vuole dio, siamo nelle sue mani”

08/05/2025 | 12:44:05

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma. Le sue parole sulla corsa scudetto: “Il calcio è molto bello perché la palla va dove dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di dio. Non mi permetto di fare delle previsioni” le parole del patron dei campani sul duello scudetto con i nerazzurri. A tre giornate dal gong finale della Serie A, la squadra di Conte comanda la classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

FOTO: Instagram Napoli