De Laurentiis risponde: “I conti si fanno alla fine. Stiamo girando un nuovo film”

Intervistato da Radio CRC, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del momento in casa partenopea, rispondendo anche alle parole di Conte di ieri.

Queste le sue parole “Una settimana fa ero con amici napoletani e parlavamo proprio di questa location incredibile di cui si parla molto poco. Quando ho letto della tragedia ho detto è incredibile come ne avessimo parlato nei giorni precedenti. Ci ho ambientato anche alcune scene di un film del 76′, avevamo programmato una visita. E’ incredibile possano ancora accadere queste cose, senza la giusta manutenzione. Non è un problema solo di Monte Faito ma di un atteggiamento irresponsabile di chi dovrebbe avere cura dei cittadini”.

Gli auguri: “Auguro una serena Pasqua ai miei calciatori con in testa il capitano, al corpo allenante con Conte, tutti i nostri collaboratori ed i napoletani, ai nostri tifosi di cui io da 20 anni vado orgoglioso. Abbiamo fatto forte e muscoloso questo Napoli e vi assicuro senza alcun dubbio, si può dire quello che si vuole, ma ci divertiremo molto. Promessa? No, è una realtà. Lo abbiamo fatto per 20 anni, abbiamo avuto solo un’annata in cui non ci siamo riusciti, ma ho sempre promesso che ne parleremo”

Merito del club tornare subito competitivi? I conti si fanno alla fine, in itinere possono creare anche il disagio perché alcune riflessioni… Tutte le squadre sono in continua evoluzione, io che vengo dal cinema vi ho sempre detto che l’unico copione che non si può scrivere è quello della partita e del campionato. Fino a quando non è concluso non conosciamo il finale. Film Scudetto? Sì, ha avuto un buon successo, e sto realizzando in parallelo… mi sono detto di raccontare tutte le stagioni del Napoli. Stiamo costruendo dalla firma di Conte il film di questa stagione che spero di far uscire a fine giugno nei cinema e ne sto discutendo anche con delle piattaforme. Vi racconto di un 16enne, di un protagonista del film Napoli-New York, che mi è venuto a trovare e ci siamo accordati: gli ho detto di raccontare con la sua spontaneità la stagione del Napoli”.

Foto: sito Napoli