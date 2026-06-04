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De Laurentiis: “ Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo concedono”

04/06/2026 | 15:57:33

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Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa, per presentare l’ormai l’abituale ritiro in Trentino. Tanta la curiosità su chi siederà sulla panchina del Napoli e quando verrà annunciato: “Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Posso non essere d’accordo con le regole perché a volte sono fatte illo tempore e diventano stantie. Abbiamo accettato di partecipare a un concorso in cui ci sono delle regole e allora le rispettiamo. Quando potremo annunciare l’allenatore, lo annunceremo”. Nonostante alcuni cambiamenti all’interno della squadra, il Presidente continua ad essere un punto fermo della gestione vincente dei partenopei: “Io ho vinto il Tricolore anche con un allenatore che non l’aveva mai vinto, se non in Russia. Quindi state tranquilli, finché vedrete la mia faccia presente“. Sugli obiettivi di quest’anno è stato chiaro sul non porre limit alle ambizioni ai piedi del Vesuvio: “Puntiamo sia sul’Europa che sullo Scudetto, in rosa ci sono più di 30 calciatori e vogliamo valorizzarli”.

Foto: X Napoli