De Laurentiis: “Per Pèpè ci abbiamo provato, ma l’Arsenal ha offerto di più. Icardi e Lozano…”

Intervistato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha commentato il mancato arrivo di Pépé e ha fatto un punto sugli obiettivi di mercato dei partenopei: “Ho offerto una cifra blu, al cubo per Pépé, ma non ci siamo riusciti. Il vero calcio purtroppo alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte, di Sarri, quest’anno siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per seminare e tornare grandi. L’Arsenal fattura cinque volte il Napoli e probabilmente si sarà permesso di offrire un pochino in più della cifra che ho avanzato io. Al di là di Lozano e Icardi ci sono tanti altri nomi che stiamo valutando”.

Foto: Twitter Napoli