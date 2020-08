De Laurentiis: “Osimhen? Prego i tifosi di supportarlo, è fermo da mesi”

Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato anche del nuovo acquisto Victor Osimhen. Queste le parole: “Leggo cifre sbagliate su Osimhen: l’ho pagato 70 milioni e più. Complimenti a Gattuso per come ha, sin da questo primo allenamento, fatto faticare i calciatori. Chiedo ai tifosi di stare vicino e sostenere Osimhen. Non gioca da mesi e ha bisogno di riacquistare abitudine al gioco.”

Foto: Napoli twitter