De Laurentiis: “Nazionale? Gattuso e’ uno cocciuto. Credo che ce la farà a qualificarci per i Mondiali”

14/11/2025 | 23:12:06

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine di un evento, soffermandosi anche sulla Nazionale italiana e su Gennaro Gattuso, che ha avuto a Napoli come allenatore.

Queste le sue parole:”Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista. Lui ce la dovrebbe fare a riportare l’Italia al Mondiale. Credo ai playoff a questo punto, ma ce la faremo”.

Foto: sito Napoli