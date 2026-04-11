De Laurentiis: “McTominay è un po’ un attore. Ha una personalità incredibile”

11/04/2026 | 12:33:25

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intervistato ai microfoni dell’emittente statunitense CBS

Questin altri passaggi della sua intervista: “McTominay? Scott credo sia davvero un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma Scott ha davvero una personalità pazzesca”.

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Foto: sto Napoli