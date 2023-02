De Laurentiis: “Napoli competitivo e soprattutto il più onesto. Scudetto? Lo dissi il 30 maggio”

Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa al Deutsche Bank Park, alla vigilia della sfida Eintracht Francoforte-Napoli valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Mi meraviglio che tutti quanti si stiano eccitando per un Napoli sempre stato estremamente competitivo. E sottolineo, il più onesto. La diffidenza dei tifosi in estate? Il tifoso ha ragione, il tifoso deve diffidare perché non sa, molto spesso gioca ad un calcio virtuale. Giusto che dica la qualunque, ma noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Nella conferenza del 30 maggio io dissi che avremmo lottato per lo Scudetto”.

Su Spalletti: “I mister hanno un ruolo, che è quello di allenare. E noi fortunatamente abbiamo un mister che sa allenare, che sa far funzionare la squadra. Ma pretendere che ogni allenatore conosca tutti i giocatori del mondo no, è compito nostro stare attenti al mercato. C’è un giocatore, Kvaratskhelia, che avevamo già trovato 3 anni prima, ma con le perdite del Covid ci avevano chiesto però 30 milioni”.

Foto: Twitter Napoli