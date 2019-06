De Laurentiis: “Manolas al Napoli, ecco tutta la verità”

“Quando abbiamo saputo che Albiol non avrebbe continuato, abbiamo individuato delle alternative. Una di queste è Manolas“. Queste le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , che ha così parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del difensore della Roma. “Manolas, tuttavia, ha dei problemi caratteriali. Giuntoli dovrà chiarire con lui questa situazione per tutelare lo spogliatoio. Poi c’è il problema Roma e trattare con loro per un prezzo consono per un giocatore che comincia ad avere una certa età. Manolas è un difensore centrale con gli attributi, ma ha uno stipendio molto importante. Il suo costo potrebbe essere esagerato se pensiamo a quello che è il mercato italiano”.

Foto: twitter ufficiale Roma