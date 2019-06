De Laurentiis: “Manolas-Koulibaly sarebbe una grande coppia. Insigne e Allan via? Solo se…”

Intercettato a margine di un evento alla Camera dei Deputati, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del calciomercato della squadra campana. “Le grandi squadre si costruiscono a partire dalla difesa, poi ci vuole un grande centrocampo. Manolas-Koulibaly potrebbe essere una grande accoppiata, come altre avute in precedenza. James Rodriguez? Chi vivrà vedrà, nessuno ha mai detto che a noi non va bene, anzi tra lui e Ancelotti c’è grande rispetto. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del giocatore, il Real. Ci sono tante trattative in ballo e abbiamo 40 giocatori, bisogna sistemarne tanti. Allan e Insigne via dal Napoli? Se arrivano offerte in un momento che mi consente di rimpiazzarli, allora potremmo anche valutarle. Ma se tutto deve succedere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare”.

Foto Twitter Napoli