De Laurentiis: “Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà lui, altrimenti sarà un passo indietro”

12/10/2026 | 12:16:56

Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del Collare d’Oro, ha commentato la querelle relativa a Giovanni Malagò: “Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia. Giovanni (Malagò, ndr) non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro. È un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di si sennò il calcio andrà in discesa”.

Foto: Sito Napoli