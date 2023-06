De Laurentiis: “Lo scudetto sia solo l’inizio, metterei la firma sulla finale di Champions”

È il Garcia Day. Intervenuto in conferenza stampa, ha preso parola anche il presidente Aurelio De Laurentiis: “Ringrazio Capodimonte per l’ospitalità in questo posto bellissimo. Un posto regale, sembra quasi che tutti volessimo celebrare il risultato di quest’anno con un augurio di continuazione affinché il Napoli in maniera regale, grazie al nuovo allenatore, possa procedere anche negli anni avvenire”.

Poi ha proseguito: “Mi auguro che lo scudetto sia solo l’inizio. Ci abbiamo provato negli scorsi anni e finalmente ce l’abbiamo fatta. Speriamo sia solo l’inizio di un percorso che la città e i tifosi meritano. Adesso il nostro obiettivo è provare a ripeterci. Garcia è arrivato in semifinale di Champions League, speriamo di arrivare in finale. Ci metterei la firma”.