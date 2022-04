De Laurentiis: “Lo scudetto? Ne hanno parlato i giornalisti, l’obiettivo è il ritorno in Champions League”

Emerge un ulteriore estratto dall’intervista rilasciata da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “A inizio anno avevamo detto che la priorità era il ritorno in Champions League, non la Coppa Italia o l’Europa League. Poi vi siete ingolositi voi parlando di Scudetto, non io“.

Foto: Twitter Napoli