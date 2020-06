De Laurentiis: “L’anti Juve siamo noi, Coppa Italia dal sapore speciale. Dopo la vittoria mi ha chiamato Lotito”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Il trionfo dell’altra sera ha un sapore speciale. Arriva dopo un periodo dolorosissimo per l’umanità intera, Sud compreso, e rappresenta un passo verso la normalità. Sa di riapertura, pare un sipario che si alza. O meglio ancora, sa di alba: è come se stesse risorgendo il sole. Prima chiamata dopo la vittoria? Mi pare di ricordare Claudio Lotito, a mezzanotte. Poi ho chiuso il telefono e stranamente ho dormito sino alle nove, io che alle sei sono già sveglio”.

“Gattuso ha avuto un effetto immediato su questa squadra che per me è fortissima. Non lo dico da oggi, non sono neanche io a dirlo: è il campo che lo sostiene. L’anti-Juventus siamo stati noi in questi anni, per quel che abbiamo vinto e per quello che abbiamo rischiato di vincere”.

“Quarto posto? Non è semplice ma neanche impossibile. La distanza è notevole ma il Napoli che ha vinto la Coppa Italia e ha battuto nell’ordine Lazio, Inter e Juventus. Ci proviamo, anche perché il quarto posto cambierebbe pure gli scenari futuri. Non sappiamo quale sarà il contesto economico nel quale andranno inserite eventuali cessioni, nè i parametri che la tendenza del mercato imporrà per gli acquisti. Contare sui diritti Champions ti toglie questa ansia.”