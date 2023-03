De Laurentiis: “La sconfitta con la Lazio è salutare, altrimenti rischiamo di sederci”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine di un evento a Santa Maria Capua Vetere, ha parlato della sconfitta contro la Lazio, la prima in casa in questa stagione per il Napoli.

Queste le sue parole: “Il ko con la Lazio? Direi una sconfitta salutare, altrimenti uno rischia di sedersi. Sarri è stato un po’ paraculo, invece che giocare alto ha bloccato i due terzini…”.

Foto: sito Napoli