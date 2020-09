De Laurentiis: “Koulibaly? Ho dato una risposta a un giornale inglese”

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro al termine del ritiro degli azzurri. Queste le parole insieme al presidente della Regione Abruzzo: “In ritiro ci sono tanti cambiamenti, il mercato che scorre in parallelo. Si è molto compressi nei propri ruoli, con una grandissima concentrazione. Qui abbiamo trovato delle eccellenze. Oggi gioca la Nazionale a porte chiuse, noi qui invece oggi giocheremo la seconda partita a porte semi aperte. Grazie quindi a Marco Marsilio che, primo in Italia, ha avviato la riapertura degli stadi in tutta sicurezza. Io ce l’ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi perchè sennò per la Uefa saranno guai storici. Nessuno ha mai detto nulla, io dirò moltissimo. Ma con i fatti, con gli avvocati. Riapertura degli stadi? Si parla di Federazione e di Lega, ma loro non possono nulla davanti al Comitato Scientifico Nazionale. Quello che può accadere è che i Governatori delle Regioni possano decidere in autonomia per la riapertura degli stadi. Koulibaly? Ho dato una risposta via sms a un giornale inglese, non si può trattare se non si parla direttamente con noi. Nuovo ciclo? Non penso ci siano ere legate ai calciatori. I calciatori vengono sempre riplasmati dagli allenatori. Tutto quello che aveva insegnato Sarri, Ancelotti lo ha totalmente cancellato e Gattuso è ripartito ridisegnando leggermente il 4-3-3. La polemica con Radio Kiss Kiss Napoli? Non hanno capito nulla, le mie parole non erano contro di loro ma contro gli editori. Perché non posso parlare ai tifosi a Milano, a Bologna e devo parlare solo alla Campania. Se è per questo non potete fare la radio ufficiale del Napoli, dovete fare la radio di una squadra di serie B che sta in Campania. Detesto i furbi, ci metto tre secondi a fare una radio web che venga seguita in tutto il mondo. Faccio questa precisazione perchè non era un attacco ai giornalisti, sono stati sempre molto carini e capaci. Io non ho lasciato Los Angeles per stare a cavallo di una provinciale, questo dovete mettervelo in testa tutti. A Gattuso e alla squadra un dieci con lode. Nei primi cinque giorni hanno lavorato con una grandissima intensità poi sono arrivate le assenze per Nazionali e rido se qualcuno torna con il covid. Il modulo? Il mister non ha avuto a disposizione un mese come gli altri anni, è difficile. Ma i moduli non servono a niente perché un bravo allenatore li modifica in corso.”

Foto: twitter Napoli