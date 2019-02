De Laurentiis: “Juve? Se avessi un debito di 200 milioni per aver preso un calciatore…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Ancelotti ha dato 7 a questo Napoli, finora? Io sono sempre in linea con Carlo, concordo con lui. Il 7 che dà al Napoli può soddisfare tutti, calciatori compresi. Come si aumenta il voto? Se il Napoli dovesse arrivare alla finale di Baku, allora sarà divertente interpretare questo grande match. Tuttavia ora è inutile fare previsioni, non vogliamo tirarcela e portarci iella da soli. Andiamo piano, gara dopo gara, c’è tanto da fare. Non trascuro il campionato, c’è sempre questa abituale sensazione di scoramento nei tifosi da stadio. Se non sono primi, non sono contenti. Noi lottiamo fino alla fine. Se uno si accascia alla prima défaillance, nella vita, sono dei falliti. Se uno non vuole esserlo, devi combattere fino alla fine. Nessuno deve sedersi nel torneo, non vince solo chi arriva primo. Vinciamo tutti se giochiamo con capacità e fervore. La distanza dalla Juventus? Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per aver preso un calciatore, che senso avrebbe vincere? Pensiamo alla ricetta giusta, ha chiuso De Laurentiis.

Foto: Twitter ufficiale Napoli