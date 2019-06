De Laurentiis: “Juve-Sarri? Distaccato da questa vicenda. L’Inter vuole smantellarmi la squadra, ma io non vendo”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato davanti alla stampa in occasione della riunione dell’Eca tenutasi a Malta. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport, sulla vicenda Juve-Sarri: “Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Tutto qua”. Il patron azzurro ha anche parlato del mercato e del nome Icardi: “Prima di tutto bisogna sottolineare che l’estate è lunghissima e che tante cose possono succedere da qui al 2 settembre. Siamo appena a inizio giugno. Per quel che riguarda gli attaccanti, ne abbiamo a iosa e prima di comprarne altri dobbiamo capire chi sarà in uscita. Icardi? Lo abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso mi dicono i miei collaboratori che sia l’Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli”.

Foto: Eurosport