De Laurentiis: “James Rodriguez vuole il Napoli, Rodrigo resta al Valencia”

In un’intervista al Corriere dello Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato della squadra campana e del nome più importante accostato al club, James Rodriguez. “Lui vuole il Napoli, l’ostacolo principale è il Real Madrid che, secondo noi, chiede troppo. Ad Ancelotti piace molto e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. James mediaticamente gode di grande considerazione. Rodrigo ha deciso di restare in Spagna. Ci ha comunicato che rimarrà al Valencia e ne prendiamo atto. Ancelotti non scambierebbe Icardi con Insigne? Fa bene, perché abbiamo bisogno di lui, davanti abbiamo Insigne e Mertens. Ho cercato l’argentino, è fortissimo ma si è parlato così tanto di lui che sembra più vecchio rispetto ai suoi 26 anni. La sensazione è che non si sia gestito bene e che non abbia colto l’importanza del suo ruolo. Ma la considerazione nei suoi confronti non si discute”.

Foto Twitter Napoli