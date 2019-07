De Laurentiis: “James? Non ho bisogno di parlare con Florentino. Al Real chiediamo…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulla trattativa per James Rodriguez: “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. Non abbiamo annullato la nostra attesa, ma per scongelarci serve che il Madrid consideri che piuttosto che avere in casa uno scontento, sarebbe meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito. Ho letto tante baggianate… Io non mi metto a parlare con Florentino di James. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente-amico di James, che è amico nostro: non abbiamo bisogno di parlare di Florentino. Se dovesse chiamarmi, potrei rispondergli, non ci ho mai parlato ma non abbiamo mai negoziato direttamente come impudentemente è stato riportato. Per lui sarebbe un regalo: studiandolo ho capito che ha reso tantissimo solo in due occasioni, sempre con Carlo Ancelotti, al Real Madrid e al Bayern Monaco. Per lui è la garanzia di essere appagato, al centro della nostra volontà, di essere determinante sul campo. Lo ha capito, lo sa, Ancelotti ci ha parlato e lo ha saputo motivare. Se sono rose fioriranno… Stiamo aspettando che i tempi diventino maturi”.

Foto: Twitter personale James Rodriguez