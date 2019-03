De Laurentiis: “Insigne? Lasciate che i giocatori esprimano il loro parere”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con una breve battuta a margine della giornata con i tifosi partenopei ha commentato la vicenda Insigne: “Le sue parole non vanno interpretate. Essere delle persone pubbliche in Italia crea dei grandissimi problemi: lasciate che anche i calciatori abbiano una loro capacità democratica di esprimersi”. L’attaccante napoletano al termine della gara pareggiata per 1-1 contro il Sassuolo aveva dichiarato: “Vengo sempre criticato, questa cosa mi fa un po’ male”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli