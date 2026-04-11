De Laurentiis: “In Nazionale ci sono giocatori che vengono convocati prendendo soldi dagli agenti”

11/04/2026 | 15:47:20

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intervistato ai microfoni dell’emittente statunitense CBS.

Ecco alcuni passaggi della sua intervista riguardanti il calcio italiano:

“Sto spingendo da anni per tornare a 16 squadre, non per stare a 20. Riducendo il numero di partite durante la stagione, ti permette di avere 2 mesi per allenare la nazionale. Poi voglio sapere perché non c’è un assicurazione se un giocatore si fa male in nazionale. Perché UEFA e FIFA non la inseriscono? Se un giocatore è fuori per un mese dovrebbero darti x soldi, se si fa male per 4 mesi dovrebbero darti Y soldi. Se non può giocare per 1 anno, dovrebbero darti i soldi per farti comprare un giocatore dello stesso livello. Secondo problema, loro vogliono i nostri giocatori? Devono pagare. Se il salario di un anno è 10 milioni, se loro hanno i giocatori per 1 mese mi devono dare 1 milione! Perché li devo dare gratuitamente? Sono una mia proprietà! Non loro! Abbiamo aziende o no? É troppo facile per loro prendere 15 giocatori e non pagarli, oppure loro ricevono soldi sottobanco da agenti per convocarli in Nazionale! È poco professionale, ma sta accadendo in Italia! Devono convocare 22 giocatori? Basta così, forse 3 portieri invece di 2, 23 giocatori e basta! Altrimenti si fa confusione! Non funziona così. Mi chiami un giocatore che gioca in Arabia che non sta giocando per la guerra, dai…devi amalgamare tutto e creare una chimica”.

Foto: Instagram Napoli