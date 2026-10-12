De Laurentiis: “Impossibile giudicare Allegri, ha vinto tanto. Finalmente si è messo a tre dietro, gli dà sicurezza”

12/10/2026 | 12:10:46

Aurelio De Laurentiis elogia Massimiliano Allegri a margine della consegna del Collare d’Oro del CONI: “Sono sempre stato silente, ma non ho mai messo in dubbio Allegri: non si può dubitare di uno che in carriera ha vinto così tanto. Finalmente è passato a tre, si vede che questo modulo gli dà più sicurezza e abbiamo avuto più successo. Speriamo bene per domani sera”.

Foto: Instagram Napoli