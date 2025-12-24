De Laurentiis: “Il trofeo più bello? Quello della promozione in Serie A. Ma anche gli scudetti”

24/12/2025 | 16:20:22

Nel corso dell’intervista a Radio CRC, Aurelio De Laurentiis ha parlato delle emozioni più belle da quanto è presidente del club campano: “Il passaggio dalla B alla A è stato un momento indimenticabile che ti segna, ma sai cosa c’è, io in tutta la mia vita ho cercato di far divertire le persone con il cinema e pochi produttori hanno avuto tanti successi come i miei. Quindi io quando vedo che i tifosi trasmettono ovunque questo senso di rivincita e questa soddisfazione così grande, beh quello è un godimento che non ti può dare nessun altro trofeo”.

Il patron dei partenopei non mette la promozione davanti allo scudetto, ci tiene a precisare Ma si trattano di “emozioni diverse. Anche la festa dell’ultimo scudetto è stata bellissima”.

Foto: X Napoli