De Laurentiis: “Il rinnovo di Mertens? Non ci dovrebbero essere problemi. Ecco cosa dico ai tifosi”

Proseguono le anticipazioni riguardanti le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mertens? Gli avevo mandato una medaglia con le immagini del Vesuvio da mettere al collo di suo figlio che è vispissimo come il papà (scherza, ndr). È il minimo che dai suoi occhi splendesse l’azzurro Napoli. Sono cittadino onorario di Capri e mi piace molto Palazzo Don Anna. A Dries ho detto che ha un’opzione per un altro anno e ci dobbiamo sedere e stabilisce lui quando, magari a fine campionato. Se vuole restare in questa città noi ci siamo. Ciro è innamorato dello stile di vita che c’è a Napoli. E’ la persona che ha lasciato il segno col numero di goal. Non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo, ma nella vita mai dire mai.

Un messaggio ai tifosi? Venite sempre allo stadio, abbiamo bisogno del vostro tifo caloroso, sintonizzatevi sullo stadio virtuale perché abbiamo bisogno anche lì delle vostre onde positive. Non ascoltate le cavolate che vi propinano i giornalisti o gli ex calciatori del Nord. Il Sud fa invidia al mondo da 200-300 anni. È una croce che dobbiamo portare sulla nostra spalla ma alle volte questa croce ci farà“.

Foto: Twitter SSC Napoli