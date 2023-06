De Laurentiis: “Il nuovo allenatore? Ci sono venti candidature, sul tavolo, c’è tutta l’Europa. Voglio uno stadio all’avanguardia”

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è intervento a Uno Mattina, su Rai Uno, dove ha risposto ad alcune domande sul nuovo allenatore e sul tema stadio.

Queste le sue parole: “Il nuovo allenatore? Abbiamo tutto il mese di giugno, sul mio tavolo ci sono almeno 20 candidature, c’è tutta l’Europa interessata a questo ruolo. Ieri durante la preparazione della festa riflettevo, prendevo appunti, segnavo, scrivevo, ho fatto l’allenatore di me stesso”.

Sullo stadio Maradona: “I comuni sono tutti in dissesto, non hanno fondi per migliorare stadi stessi, bisogna fare legge per la quale i comuni a chi vuole investire possa cedere per 99 anni questi stadi che altrimenti vanno in sofferenza con una legge che passi sulla testa delle sovrintendenze che, non essendo professionisti calcistici, mettono dei veti che sono impossibili a considerarsi. Voglio uno stadio all’avanguardia. Oggi il calcio si gioca in maniera diversa e virtuale e quindi gli stadi devono essere senza pista d’atletica, con gli spalti a bordocampo, dotati di tutte le sicurezze necessarie e basta con i seggiolini scomodissimi, ci vogliono le poltrone. Lo stadio deve diventare un centro familiare di convivenza dove arrivare tre ore prima e andare via tre ore dopo”.

